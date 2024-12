Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall weitergefahren

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Ostwall;

Unfallzeit: 09.12.2024, 12.10 Uhr;

Von einer Unfallstelle geflüchtet ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Bocholt. Am Montagmorgen befuhr eine 23-jährige Pkw-Fahrerin aus Rhede gegen 12.10 Uhr die Münsterstraße in Richtung Theodor-Heuss-Ring und beabsichtigte, nach links in die Münsterstraße abzubiegen. Als sie sich in die Linksabbiegerspur einordnen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem auf der Geradausspur verkehrsbedingt wartenden Transporter. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Nach dem Unfall setzte der weiße Transporter seine Fahrt in Richtung Theodor-Heuss-Ring fort, ohne dass der Fahrzeugführer seinen gesetzlichen Pflichten nachkam.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Bocholt, Tel. (02871) 2990. (pl)

