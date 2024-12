Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Diebe brechen in Einfamilienhaus ein und stehlen PKW

Stralendorf (ots)

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Stralendorf haben unbekannte Täter am Samstag den vor dem Haus abgestellten PKW gestohlen, der am nächsten Tag im Nachbarort geortet werden konnte. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter in der Zeit von 15:00 Uhr bis 18:30 Uhr über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Einfamilienhaus in der Straße Am Wodenweg. Dem Spurenaufkommen zufolge wurden sämtliche Räume und Schränke durchsucht und ein Fahrzeugschlüssel entwendet, mit dem der unter dem Carport geparkte PKW gestohlen wurde. Die Hauseigentümer kehrten erst am Sonntagabend von einem Ausflug zurück und informierten umgehend die Polizei. Während der Anzeigenaufnahme gelang es den Besitzern den gestohlenen Ford Puma mittels App im etwa 5 Kilometer entfernten Pampow zu orten. Dort konnte das Fahrzeug verschlossen in der Friedensstraße aufgefunden und zur Spurensicherung sichergestellt werden. Bisher ist nicht bekannt, ob noch weitere Gegenstände aus dem Einfamilienhaus entwendet wurden. An der beschädigten Terrassentür entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Kriminalpolizei hat am Tatort Spuren gesichert und ermittelt nun wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883 6310) oder jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

