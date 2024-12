Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannter fährt Zeitungszusteller bei Schwaan an und lässt ihn schwer verletzt liegen - die Polizei sucht Unfallverursacher

Bützow/Schwaan (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es auf der L13 in der Sprenzer Straße in Göldenitz bei Schwaan (Landkreis Rostock) zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 60-jähriger Deutscher in seiner Tätigkeit als Zeitungszusteller in der Ortslage unterwegs als er beim Queren der Fahrbahn gegen 16:30 Uhr von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren wurde. Der Fahrzeugführer flüchtete im Anschluss vom Unfallort. Der 60-Jährige wurde durch das Anfahren schwer verletzt und wurde zur weiteren Behandlung in die Uniklinik nach Rostock verbracht. Aufgrund des Unfallherganges kam auch die DEKRA zum Einsatz. Die Kriminalpolizei in Bützow übernimmt nun die weiteren Ermittlungen. Die Polizei in Bützow sucht nun dringend nach Hinweisen zu dem Unfallverursacher.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zum Unfallhergang gemacht haben oder Hinweise zum Fahrzeugführer geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Bützow unter der Rufnummer 038461 - 4240, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

