Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Aktion von Klimaaktivisten der "Letzten Generation" in Rostock

Rostock (ots)

Am 15.12.2024 wurde die Polizei in Rostock gegen 10:30 Uhr informiert, dass sich vier Personen mit Warnwesten an den Greifenplastiken am Steintor zu schaffen machen. Die Personen hängten den beiden Plastiken orangefarbene Warnwesten über und stellten an diese je ein Schild. Diese hatten sinngemäß die Aufschrift, dass Antifa Klimaschutz bedeutet. Weiterhin sprühten sie auf die Fläche vor einer Plastik den Spruch "Oh du fröhliche Klimakatastrophe". Anschließend entfernten sich die Personen vor Eintreffen der Beamten. Kurz darauf konnten die Personen am Ziegenmarkt durch die Polizei festgestellt werden. Auch hier wurde einer Greifplastik eine Warnweste übergehängt. Außerdem sprühten sie auf dem Boden "Ich will nicht meckern, aber früher lag hier mehr Schnee". Die festgestellten Personen im Alter von 20 bis 43 Jahre sind Aktivisten der "Letzten Generation". Bei ihnen konnten weitere Schilder, Warnwesten und Sprühkreide durch die Beamten sichergestellt werden. Nach Beendigung der Maßnahmen wurden die Aktivisten mit einem Strafverfahren vertraut gemacht und aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Carsten Kroll Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

