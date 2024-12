POL-HRO: PKW will sich in Rostock einer Verkehrskontrolle entziehen

Rostock (ots) - Für den heutigen Samstag wurde in der Grevesmühlener Innenstadt eine Demonstration in Form eines Aufzuges zum Thema: "Zusammen stark gegen Hass und Hetze" angemeldet. Die in der Spitze 84 Teilnehmenden starteten gegen 14:00 Uhr am Bahnhof mit einer Kundgebung. Die Aufzugsstrecke führte mit einer Zwischenkundgebung durch das Stadtgebiet Grevesmühlen. ...

