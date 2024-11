Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Zeugenaufruf: Polizei sucht Unfallstelle zwischen Stuttgart und Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (29.11.2024) gegen 12.30 Uhr fiel auf der Friedrichstraße in Ludwigsburg (L1140) ein grauer Pkw Mitsubishi Space Star mit Stuttgarter Kennzeichen auf, der verkehrsbehindern auf der Fahrbahn stand. Bei der Kontrolle durch eine Streife des Polizeireviers Ludwigsburg konnte festgestellt werden, dass sich der 83-jährige Fahrer in einer medizinischen Notlage befand und in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Am Fahrzeug selbst konnte ein frischer Unfallschaden an der vorderen, rechten Ecke der Stoßstange festgestellt werden. Woher der Schaden stammt, konnte der Fahrzeuglenker nicht sagen. Die vermeintliche Unfallstelle müsste sich auf der Fahrt vom Stuttgarter Süden (Kaltental) nach Ludwigsburg ereignet haben. Auch die genaue Fahrtstrecke konnte der Fahrzeuglenker nicht mehr wiedergeben. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel.: 07141/18-5353, ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die Hinweise zur Fahrweise bzw. zur möglichen Unfallstelle geben können.

