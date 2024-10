Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 20.000 Euro Schaden nach Zusammenstoß - drei Personen leicht verletzt

Northeim (ots)

37181 Hardegsen/ B446, Sonntag, 20.10.2024, 14.10 Uhr

NORTHEIM (mil)

Am Sonntag kam es auf der B446 zwischen Nörten-Hardenberg und Hardegsen zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 53-jähriger Mann befuhr mit seinem Fahrzeug die Bundesstraße in Richtung Hardegsen, als er aus bislang ungeklärter Ursache teilweise mit seinem Pkw nach links in den Gegenverkehr fuhr. Ein 39-jähriger Mann, welcher mit seinem Pkw in entgegengesetzter Richtung unterwegs war, konnte dem Pkw des 53-jährigen nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß.

Der 39-jährige Fahrzeugführer, sowie seine zwei Insassen (w, 67 & m, 69) wurden leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der 53-jährige Mann blieb unverletzt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 20.000,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell