POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Sudetenstraße Sonntag, 20.10.2024, 02:25 Uhr NORTHEIM (schu) - Am frühen Sonntagmorgen geriet eine 42-jährige Besucherin in einem Tanzlokal mit einer anderen Besucherin in verbale Streitigkeiten. Im Zuge der Streitigkeiten schlug die derzeit unbekannte Besucherin der 42-jährigen mit der flachen Hand in ihr Gesicht. Die 42-jährige Besucherin verspürte daraufhin Schmerzen. Die ...

