Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl

Uslar (ots)

Uslar (eiv). Uslar, Mühlenstraße, 18.10.2024, 14.00 Uhr, bis 19.10.2024, 08.00 Uhr. Bislang unbekannte Täter entwendeten von einer Hausfassade ein ca. 6 Meter langes Kupferblech, welches am Sockel einer Fachwerkfassade montiert war. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 400.- Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Uslar (Tel.: 05571 8006 0) in Verbindung zu setzen.

