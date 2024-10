Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bürgersprechstunde beim PK Bad Gandersheim zum Thema Einbruchschutz

Bad Gandersheim (ots)

Die Kontaktbeamtin der Polizei Bad Gandersheim, PK'in Fischer, bekommt bei der nächsten Bürgersprechstunde Verstärkung: Am 23.10. von 15-17 Uhr geht es, gemeinsam mit den Kollegen der Prävention aus Northeim, um den Einbruchschutz. Zu der dunklen Jahreszeit sind vermehrt Einbrüche zu verzeichnen. Hier kann sich informiert werden, wie man sich am besten davor schützen kann. Die Sprechstunde findet, wie gewohnt, in den Räumen des Jugendcafes, Marienstraße 8, in Bad Gandersheim statt. PK'in Fischer freut sich über reges Interesse.

