Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Über Balkontür in Wohnung eingebrochen

Northeim (ots)

Northeim, Georg-Diederichs-Ring, Donnerstag, 17.10.2024, 18.15 - 21.40 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Schmuck gestohlen.

Am Donnerstag im Zeitraum von 18.15 - 21.40 Uhr konnten unbekannte Personen in eine Wohnung im Georg-Diederichs-Weg in Northeim einbrechen.

Die Personen öffneten gewaltsam eine Balkontür und gelangten dadurch in die Wohnung. Dort konnten sie Schmuck (Gold, Silber sowie Modeschmuck) stehlen. Der Wert konnte durch die Geschädigten bisher nicht genannt werden.

Durch die Gewaltanwendung entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell