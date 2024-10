POL-NOM: Dachstuhlbrand

Bad Gandersheim (ots) - (Me) 37581 Bad Gandersheim, OT Dannhausen, Dannhäuser Anger. Zeit: Mittwoch, 16.10.2024, 22:00 Uhr bis Donnerstag, 17.10.2024, 08:30 Uhr. Bisher unbekannte Täterschaft machte sich an einem VW Golf, schwarz, in der Straße Dannhäuser Anger gewaltsam zu schaffen. Dem VW Golf wurden Lackkratzer auf allen Karosserieteilen zugefügt. Anwohner aus Dannhausen werden gebeten, sachdienliche Hinweise auf ...

