POL-NOM: Fahrt unter Alkholeinfluss

Uslar (ots) - Uslar, (go), Wolfhagen, Mittwoch, der 16.10.2024, 12:00 Uhr. Ein 60- jähriger PKW Fahrer aus einem Uslarer Ortsteil und ein 75- jähriger PKW Fahrer aus Einbeck fuhren jeweils rückwärts aus ihren Parkboxen. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß und an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

