POL-NOM: Ohne Fahrerlaubnis und mit falschen Kennzeichen unterwegs

Einbeck (ots) - 37574 Einbeck, Stiftsplatz, Donnerstag, 17.10.2024, 13:53 Uhr Einbeck (mho) Am Mittag des 17.10.2024 wurde sowohl die Feuerwehr Einbeck, als auch die Polizei Einbeck zu einem Brand in die Straße Stiftsplatz alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache geriet eine auf einem Dach befindliche Photovoltaikanlage in Brand. Der Brand griff anschließend auf den Dachstuhl über. Das Feuer konnte kurze Zeit später durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und dann ...

mehr