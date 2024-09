POL-PDNR: Fahren unter Mischintoxikation von Betäubungsmitteln und Alkohol

Niederfischbach (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Betzdorf kontrollierten am 13.09. gegen 17:40 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße einen PKW VW und dessen 22-jährigen Fahrzeugführer. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf den zeitnah zurückliegenden Konsum von Betäubungsmitteln. Der Betroffene räumte den Konsum von Cannabis am Vortag ein. Entsprechend wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Er muss ...

