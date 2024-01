Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal/Wuppertal: Öffentlichkeitsfahndung- EC-Karte nach Trickbetrug in Ennepetal und Wuppertal eingesetzt

Ennepetal/Wuppertal (ots)

Am 07.07.2023, gegen 14:00 Uhr, erhielt eine 60-jährige Ennepetalerin einen Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters. Dieser teilte ihr mit, dass ihre EC-Karte gesperrt werden müsse, da es sonst zu einer unberechtigten Abbuchung eines Onlinehändlers kommen würde. Es würde ein Mitarbeiter ihrer Bank vorbeikommen, die Karte abholen und ordnungsgemäß sperren. Die Geschädigte stimmte zu und kurze Zeit später erschien eine männliche Person zur Abholung an der Wohnanschrift. Die Ennepetalerin übergab die Karte. Es wurde vereinbart, dass ihr die Karte nach erfolgter Sperrung wieder zurückgebracht würde. Dieses erfolgte aber nicht.

Noch am selber Tag wurde die EC-Karte an einem Bankautomaten in Ennepetal und bei einem Juwelier in Wuppertal eingesetzt. Am Bankautomaten wurde ein geringer vierstelliger Wert abgeholt. Beim Juwelier wurde Schmuck im mittleren dreistelligen Wert gekauft.

Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung des Tatverdächtigen führen?

Fotos des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/124382

Wenn Sie diese Personen wiedererkennen oder Angaben zu ihren Aufenthaltsorten machen können, wenden Sie sich bitte unter 02336 - 91661234 an uns.

