Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Fußgänger wird bei Unfall leicht verletzt- Fahrer des Pkw flüchtet

Ennepetal (ots)

Am 09.01.2024 kam es gegen 12:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger auf der Kölner Straße in Höhe eines Einkaufszentrums. Ein 59-jähriger Ennepetaler überquerte die Straße, als ein dunkler Pkw der Marke VW und Baureihe Golf aus Richtung Parkplatz des Einkaufszentrums angefahren kam. Der unbekannte männliche Fahrzeugführer fuhr den Ennepetaler an, sodass dieser auf die Motorhaube stürzte. Im Anschluss flüchtet er ohne sich um den Ennepetaler zu kümmern in unbekannte Richtung. Durch den Zusammenstoß wurde der Fußgänger leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung erfolgte an der Unfallstelle nicht.

Der männliche Fahrzeugführer wird wie folgt beschrieben:

- 30-40 Jahre alt - südländisches Erscheinungsbild - dunkle, leicht gewellte Haare

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte bei der Polizei unter der 02336-9166-4000 melden.

