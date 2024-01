Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Kradfahrer fährt gegen Hebebühne eines Lkw- Fahrer wird leicht verletzt

Gevelsberg (ots)

Am Mittwoch (10.01.2024), gegen 10:00 Uhr, befuhr ein 84-jähriger Gevelsberger mit seinem Kleinkraftrad der Marke Generic die Wittener Straße in Fahrtrichtung Mittelstraße. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah er einen geparkten Lkw am rechten Fahrbahnrad. Der Fahrer des Lkw entlud gerade seinen Lkw und hatte deswegen die Hebebühne herunter gelassen. Der Gevelsberger fuhr gegen die Hebebühne und stürzte zu Boden. Durch die Kollision wurde er leicht verletzt. Er wurde zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

