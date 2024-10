POL-NOM: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Uslar (ots) - Uslar, (go), OT Sohlingen, Knobbenweg, Donnerstag, der 17.10.2024, 16:30 Uhr. Unbekannte Täter entwendeten einen, unter einem Carport abgestellten, Fahrradträger im Wert von ca. 300 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und hierzu Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060, zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/80060 Fax: ...

