LPI-NDH: Hund bei Verkehrsunfall verletzt

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Am Dienstag informierte ein Handwerker einen Hausbewohner darüber, dass er Beschädigungen an einer Kellertür festgestellt hatte. Bei der Überprüfung durch den Berechtigten bestätigte sich ein Einbruch, bei dem unter anderem Werkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro erbeutet wurden. Die Tat ereignete sich in der Thomas-Müntzer-Straße. Die Polizeiinspektion Eichsfeld hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

