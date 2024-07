LPI-NDH: Diebe in Keller

Schönstedt (ots) - In Schönstedt bei Bad Langensalza kam es am Dienstagmittag zu einem Brand in einer Gärtnerei. Derzeit laufen noch die Löscharbeiten vor Ort. Die Bundesstraße 247 musste daher voll gesperrt werden. Zum Brand ist derzeit bekannt, dass dieser möglicherweisen in einem Nebengebäude ausgebrochen ist. Der Sachschaden wird sich ersten Schätzungen zu Folge auf einen sechsstelligen Betrag beziffern ...

