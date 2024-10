Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Streitigkeiten münden in Körperverletzung

Northeim (ots)

37154 Northeim, Sudetenstraße

Sonntag, 20.10.2024, 02:25 Uhr

NORTHEIM (schu) - Am frühen Sonntagmorgen geriet eine 42-jährige Besucherin in einem Tanzlokal mit einer anderen Besucherin in verbale Streitigkeiten. Im Zuge der Streitigkeiten schlug die derzeit unbekannte Besucherin der 42-jährigen mit der flachen Hand in ihr Gesicht. Die 42-jährige Besucherin verspürte daraufhin Schmerzen. Die unbekannte Besucherin entfernte sich in unbekannte Richtung.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und/oder Hinweise auf die Identität der derzeit unbekannten Besucherin gegen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim unter der Telefonnummer 05551-91480 zu melden.

