Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen

BAB 831: unbekannter Audi-Fahrer gefährdet Verkehrsteilnehmende bei seiner Flucht vor der Polizei - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zahlreiche Streifenwagenbesatzungen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg waren am Freitag (29.11.2024) im Bereich Sindelfingen im Einsatz, nachdem ein noch unbekannter Audi-Lenker vor einer Kontrolle flüchtete. Eine Zivilstreife der Verkehrspolizei wurde gegen 10:15 Uhr auf der Bundesautobahn 831 bei Stuttgart-Vaihingen auf den schwarzen Audi TT mit Karlsruher Kennzeichen (KA) aufmerksam, der von der Bundesstraße 14 kommend in Richtung des Autobahnkreuzes Stuttgart unterwegs war. Nachdem sich bei einer Abfrage der Kennzeichen herausstellte, dass diese auf ein anderes Fahrzeug ausgestellt und als gestohlen gemeldet waren, sollte das Fahrzeug angehalten und der noch unbekannte Fahrer kontrolliert werden. Der Unbekannte gab daraufhin Gas und flüchtete über die Bundesautobahnen 831 und 81, die er an der Anschlussstelle Sindelfingen-Ost verließ. Er raste mit teilweise über 100 Stundenkilometern über die Mahdentalstraße in Sindelfingen, wobei er mehrfach über rote Ampeln fuhr und auch in den Gegenverkehr steuerte, so dass entgegenkommende Verkehrsteilnehmende konkret gefährdet wurden. Der Unbekannte bog schließlich in das Parkhaus eines Einkaufszentrums in der Tilsiter Straße ein, wohin ihm die Zivilstreife weiter folgte. Im Parkhaus fuhr der Unbekannte plötzlich rückwärts und kollidierte mit dem zivilen Dienstfahrzeug. In der Folge verloren die Einsatzkräfte den Audi aus den Augen, so dass der Unbekannte mit dem Fahrzeug flüchten konnte. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, führte nicht mehr zum Auffinden des schwarzen Audi. Bei dem Unfall im Parkhaus wurde niemand verletzt. Am polizeilichen Einsatzfahrzeug entstanden rund 2.500 Euro Sachschaden. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Ermittlungen wegen verbotenen Kraftfahzeugrennens und Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen und sucht dringend Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt und zur Fluchtrichtung des Audi machen können. Darüber hinaus werden Verkehrsteilnehmende um Meldung bei der Polizei gebeten, die durch die grob verkehrswidrige und rücksichtslose Fahrweise des unbekannten Audi-Lenkers gefährdet oder gar geschädigt wurden. Hinweise nimmt die Verkehrspolizei telefonisch unter 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell