Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Verkehrsunfall auf der Landesstraße 1100

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls kam es am Donnerstag (28.11.2024) gegen 12:55 Uhr auf der Landesstraße 1100 in Marbach am Neckar zu einem Verkehrsunfall. Die 58-jährige Lenkerin eines Smart war aufgrund gesundheitlicher Probleme nicht mehr in der Lage ihr Fahrzeug sicher zu führen. In der Folge kam sie auf ihrer Fahrt in Richtung Murr, zwischen der Abzweigung zur Landesstraße 1138 und der Bergkelterkreuzung, nach links in den Gegenverkehr. Ein zu diesem Zeitpunkt entgegenkommender 45-jährige Porsche-Lenker konnte mit seinem Fahrzeug noch rechtzeitig ausweichen, es kam lediglich zu einem Streifvorgang der beiden Fahrzeuge. Der Smart der 58-Jährigen kollidierte anschlie0ßend mit einer Leiplanke bevor sie zum Stehen kam. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 11.000 Euro. Die Smart-Fahrerin musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, ihr Fahrzeug wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Landesstraße 1100 durch die Polizei geregelt. Gegen 15:30 Uhr konnten alle Maßnahmen an der Unfallstelle beendet werden.

