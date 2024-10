Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mann mit Alkoholverdacht schläft in PKW

Drolshagen (ots)

An der Gerberstraße erhielten Polizeibeamte am Donnerstag, 24. Oktober, gegen 18.25 Uhr Kenntnis von einer schlafenden Person in einem geparkten Auto. Vor Ort ergaben sich Hinweise, die auf Alkoholkonsum des 41-jährigen Fahrers sowie auf Fahren unter Alkoholeinfluss schließen ließen. Der Autofahrer wurde in die Polizeiwache gebracht, wo die Entnahme von Blutproben angeordnet wurde. Außerdem wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt sowie die Weiterfahrt mit Kraftfahrzeugen untersagt.

