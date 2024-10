POL-OE: E-Bike von Anhänger entwendet

Olpe (ots) - Am Mittwoch, 23. Oktober, gegen 19.45 Uhr erhielten Polizeibeamte Kenntnis von einem Verkehrsunfall in Schetmicke. An einer Kreuzung kollidierte das Auto eines 38-jährigen Fahrers mit dem Fahrrad einer 35-Jährigen. Die Radfahrerin verletzte sich, lehnte aber die Versorgung durch einen Rettungswagen ab. Der Schaden wird aktuell im höheren dreistelligen Eurobereich eingeschätzt. Rückfragen bitte an: ...

