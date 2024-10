POL-OE: Zwei Bäume gestohlen

Finnentrop (ots) - In einem Einfamilienhaus an der Schubertstraße geriet am 21.Oktober gegen 1.20 Uhr eine Sauna in Brand. Im Einsatz waren neben der Polizei die Feuerwehreinheiten Bamenohl und Finnentrop sowie der Rettungsdienst für rund zwei Stunden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Aktuell wird der Schaden im mittleren bis höheren fünfstelligen Eurobereich eingeschätzt. Rückfragen bitte an: ...

