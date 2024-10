Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Dachstuhlbrand in Büdelsdorf - 70 Einsatzkräften löschten das Feuer

Rendsburg (ots)

Büdelsdorf - (Kreis Rendsburg-Eckernförde), 12.10.2024, 13:33 Uhr Feuer Größer als Standard.

Am Samstag ist gegen 13:33 Uhr (12.10.2024) aus bisher unbekannter Ursache ein Feuer in der Neuen Dorfstraße in Büdelsdorf ausgebrochen. Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte waren Flammen aus dem Dachstuhl zu sehen. Durch den gezielten Löschangriff von innen wie von außen konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Zwei Anwohner die zu der Zeit im Hause waren, konnten sich unverletzt selbst retten und waren beim Eintreffen der Feuerwehr bereits aus dem Haus. Die Feuerwehr Büdelsdorf wurde von der Feuerwehr Borgstedt sowie vom Löschzug-Gefahrgut des Kreises Rendsburg-Eckernförde unterstütz. Der Löschzug-Gefahrgut führte bei den Atemschutzgeräteträger eine Dekontamination durch. Die Neue Dorfstraße war für die Dauer des Einsatzes im Bereich der Einsatzstelle Vollgesperrt. Mit der Drehleiter wurden die Dachziegel entfernt um an die letzten Glutnester zu kommen. Die Nachlöscharbeiten zogen sich noch bis in die frühen Abendstunden. Insgesamt waren 70 Einsatzkräfte im Einsatz. Die Einsatzstelle wurde anschließend der Kriminalpolizei übergeben, diese wird die Ermittlungen aufnehmen und hat den Brandort beschlagnahmt. Zur Schadenshöhe sowie zur Ursache kann derzeit keine Auskunft erteilt werden.

Einsatzkräfte: Feuerwehr Büdelsdorf, Feuerwehr Borgstedt, Löschzug-Gefahrgut Kreis Rendsburg-Eckernförde, Rettungsdienst, Polizei, Kripo und Kreispressewart

