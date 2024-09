Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Großeinsatz in Ellerdorf - Tiere gerettet

Rendsburg (ots)

AKTUALISIERT - Anzahl der getöteten Tiere geringer als befürchtet

Ellerdorf - Am Mittwoch (11.09.2024) gegen 05.45 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Ellerdorf bei Nortorf gerufen. Hier stand in der Nortorfer Straße ein Stall im Vollbrand, schnell wurde die Alarmierungsstufe auf FEU 3 erhöht. Mehr als hundert Frauen und Männer der freiwilligen Feuerwehren aus Ellerdorf, Nortorf, Brammer und Borgstedt unterstützt von Kräften der Technischen Einsatzleitung und des Löschzugs Gefahrgut aus Rendsburg waren im Einsatz. Durch das schnelle und beherzte Eingreifen eines Mitarbeiters, der auch in der freiwilligen Feuerwehr aktiv ist, konnten 15 Tiere aus dem Stall in Sicherheit gebracht werden. Zunächst war befürchtet worden, dass 20 Tiere in den Flammen umgekommen seien. Als es möglich wurde, die Brandstelle zu betreten, wurde am Mittag festgestellt, daß "nur" zwei Kälber und zwei Katzenbabies verendet sind. Es gelang der Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf einen großen Stall zu verhindern. Der direkt an ein Wohngebäude grenzende Stall, sowie das Haus brannten nieder. Menschen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden. Über die Ursache des Brandes und die Höhe des Schadens gibt es noch keine Erkenntnisse. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde, übermittelt durch news aktuell