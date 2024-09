Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Feuerwehr rettet 3 Katzen nach Zimmerbrand in Schacht-Audorf

Rendsburg (ots)

Schacht-Audorf - (Kreis Rendsburg-Eckernförde), 08.09.2024, 19:31 Uhr Feuer Standard mit Menschenleben in Gefahr (FEU 00 Y). Am Sonntagabend gegen 19:32 Uhr (08.09.2024) ist aus bisher unbekannter Ursache ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Laut Meldung der Leitstelle war nicht sicher, ob sich noch eine Person in der Brandwohnung befindet. Nach wenigen Minuten (19:36 Uhr) war das erste Löschfahrzeug eingetroffen, es drang bereits dichter Qualm aus der betroffenen Wohnung. Vorort stellte sich dann heraus, dass alle Bewohner das Gebäude verlassen hatten. Lediglich drei Katzen wurden noch als vermisst gemeldet, diese konnten im weiteren Einsatzverlauf gerettet werden und wurden an die Eigentümerin übergeben. Die Feuerwehrleute konnten das Feuer schnell löschen und führten anschließend noch Nachlöscharbeiten durch. Alle anderen Wohnungen wurden von der Feuerwehr kontrolliert und belüftet. Das Notarztteam aus Kiel und die Rettungswagen-Besatzungen aus Rendsburg und Felde haben vier Personen gesichtet, ein Transport in die Klinik war nicht erforderlich. Die Brandwohnung war nicht mehr bewohnbar, die Bewohnerin kommt anderweitig unter. Alle anderen Bewohner konnten in Ihre Wohnungen zurückkehren. Die Feuerwehr Schacht-Audorf war mit 40 Einsatzkräften im Einsatz und konnte diesen um 21:39 Uhr beenden. Die Kriminalpolizei wird die Brandermittlungen aufnehmen.

Einsatzkräfte: Feuerwehr Schacht-Audorf, Rettungsdienst, Polizei, PSNV-B, KDD Kiel und Kreispressewart

Fotos: Feuerwehr Schacht-Audorf

