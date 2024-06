Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Scheune mit 2200 Küken brennt ab - 100 Feuerwehrleute im Einsatz

Rendsburg (ots)

Neuwittenbek - (Kreis Rendsburg-Eckernförde), 28.06.2024, 12:32 Uhr Feuer Größer als Standard (FEU G) später im Einsatzverlauf wurde das Stichwort auf FEU 3 angepasst. Am Freitagmittag ist aus bisher unbekannter Ursache ein Feuer in einer Scheune ausgebrochen. Auf den Geflügelbetrieb stand beim Eintreffen der Feuerwehr eine 30x15 Meter große Scheune in Vollbrand. Für die rund 2200 Küken die sich im Gebäude befanden kam jede Hilfe zu spät. Den rund 100 Einsatzkräften gelang es das Feuer schnell unter Kontrolle zu bringen. Somit konnten sie ein Übergreifen auf die Nachbargebäude verhindern. Im Einsatzverlauf wurden die Einsatzstichwörter bis auf FEU 3 erhöht, dieses war notwendig um ausreichend Einsatzkräfte an die Einsatzstelle zu bekommen. Mit Hilfe eines Baggers wurden die Giebelseiten eingerissen um an die Glutnester zu kommen. Die Nachlöscharbeiten werden sich noch bis in den frühen Abend ziehen. Die Einsatzstelle wird anschließend der Kriminalpolizei übergeben, diese wird die Ermittlungen aufnehmen und den Brandort beschlagnahmen. Zur Schadenshöhe sowie zur Ursache kann derzeit keine Auskunft erteilt werden.

Einsatzkräfte: Feuerwehr Tüttendorf, Feuerwehr Neuwittenbek, Feuerwehr Felm, Feuerwehr Rathmannsdorf-Felmerholz, Feuerwehr Blickstedt, Löschzug-Gefahrgut Kreis Rendsburg-Eckernförde, stv. Kreiswehrführer, Amtswehrführung Amt Dänischer Wohld, Rettungsdienst, Polizei, Kripo und Kreispressewart

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde, übermittelt durch news aktuell