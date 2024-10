Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradsturz in Rechtskurve

Drolshagen (ots)

Auf der L351 in Fahrtrichtung Olpe kam am Montag, 21.Oktober, ein Motoradfahrer gegen 14.40 Uhr in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und stürzte. Der 69-Jährige Fahrer des Kleinkraftrades verletzte sich und wollte sich eigenständig in medizinische Behandlung begeben. Der Gesamtschaden wird im unteren vierstelligen Eurobereich eingeschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell