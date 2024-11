Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Beleidigung in Einkaufsmarkt

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen, die am Samstag, den 9. November 2024 zwischen 13.00 Uhr und 13.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Gutenbergstraße in Rutesheim beobachtet haben, wie eine noch unbekannte Kundin und ein ebenfalls noch unbekannter Kunde die 41 Jahre alte Kassiererin beleidigten. Die 41-Jährige hatte das vermeintliche Paar gebeten, sich an eine andere Kasse zu begeben, worauf die Frau und der Mann die Kassiererin mehrfach als Nazi beleidigten. Als der 44 Jahre alten Marktleiter hierauf ein Hausverbot aussprach, beleidigte das Paar auch ihn. Anschließend verließen die beiden Unbekannten den Markt und stiegen in einen PKW, bei dem es sich um einen Renault mit Leonberger Kennzeichen (Leo-) gehandelt haben soll. Zeugen wegen gebeten, sich telefonisch unter 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell