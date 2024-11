Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Ehningen: Unbekannter verliert Weihnachtsbaum

Ludwigsburg (ots)

Ein verlorener Tannen- bzw. Weihnachtsbaum sorgte am Donnerstagmorgen, gegen 06.20 Uhr, auf der Bundesautobahn 81 kurz nach der Anschlussstelle Gärtringen in Fahrtrichtung Stuttgart für Sachschaden. Vermutlich war der Weihnachtsbaum nicht sachgerecht gesichert gewesen und fiel aufgrund dessen vom Transportfahrzeug. In der Folge überfuhren ein Skoda-Fahrer, ein VW-Lenker, eine Mercedes-Fahrerin und ein Mercedes-Fahrer den Baum. An allen Fahrzeugen entstanden Sachschäden, die derzeit noch nicht beziffert werden können. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0 oder E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Transportfahrzeug geben können.

