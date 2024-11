Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Darmsheim: mehrere hundert Fische verendet - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Bereits am Sonntag, den 24.11.2024 wurden der Polizei verendete Fische im Fluss "Schwippe" bei Sindelfingen-Darmsheim gemeldet. Die daraufhin eingeleiteten Ermittlungen ergaben, dass tatsächlich mehrere hundert Fische auf etwa einem Kilometer Länge tot in der Schwippe trieben. Mutmaßlich war zuvor eine bislang unbekannte Substanz in die Schwippe eingeleitet worden, woraufhin es zu dem Fischsterben kam. Bislang konnte noch nicht abschließend geklärt werden, wann und wo die Einleitung der Substanz erfolgte. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Personen, die Angaben zum Gewässerzustand der Schwippe in Darmsheim am 23. und 24. November 2024 machen können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07031 13-2652 oder per Mail an ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de entgegengenommen.

