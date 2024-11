Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Polizei sucht Zeugen nach Unfall in der Schwieberdinger Straße

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Unfall, der sich am Mittwoch (27.11.2024) gegen 16.00 Uhr in der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg ereignete, sucht das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353 oder E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de, noch Zeugen. Ein 32 Jahre alter Fiat-Fahrer war in der Schwieberdinger Straße in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs, als eine 58-jährige BMW-Lenkerin von der Rheinlandstraße nach links, auf die Schwieberdinger Straße abbiegen wollte, um ebenfalls in Richtung Innenstadt zu fahren. Hierbei stießen die beiden Beteiligten zusammen, obwohl der dortige Bereich ampelgeregelt ist. Der entstandene Sachschaden wurde auf insgesamt etwa 3.000 Euro geschätzt. Im Zuge der Unfallaufnahme gaben beide Unfallbeteiligten an, Grün gehabt zu haben. Mutmaßlikch dürfte jedoch entweder der Fiat-Fahrer oder die BMW-Lenkerin bei Rot gefahren sein. Zeugen, die hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell