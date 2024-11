Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: 28-Jähriger bei sexueller Belästigung auf frischer Tat ertappt

Ludwigsburg (ots)

Wegen sexueller Belästigung, Körperverletzung und Beleidigung ermittelt der Polizeiposten Korntal-Münchingen gegen einen 28 Jahre alten Mann, der am Mittwoch (27.11.2024) gegen 17.50 Uhr am Bahnhof Korntal eine Frau betatschte. Der Tatverdächtige ging auf dem Bahnhofsvorplatz hinter einer 24 Jahre alten Frau her und griff dieser plötzlich an den Hintern. Dies beobachtete der ebenfalls anwesende 27 Jahre alte Ehemann der Frau, der den 28-Jährigen hierauf gemeinsam mit einem weiteren Zeugen festhielt und die Polizei alarmierte. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte des Polizeireviers Ditzingen verletzte der Tatverdächtige, der sich wehrte, den 27-Jährigen leicht und beleidigte Passanten. Im Anschluss an die vor Ort durchgeführten polizeilichen Maßnahmen erhielt der Tatverdächtige einen Platzverweis, dem er jedoch nicht nachkam. Dass führte dazu, dass er bis zum nächsten Morgen in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Ditzingen bleiben musste. Die Ermittlungen dauern an.

