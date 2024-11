Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Unbekannter vor Fahrzeugkontrolle geflüchtet und verunfallt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (27.11.2024) verunfallte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker im Tulpenweg in Vaihingen an der Enz, nachdem er vor einer Fahrzeugkontrolle geflüchtet war. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Vaihingen an der Enz wurde gegen 21:35 Uhr auf einen BMW aufmerksam, der aus einem Tankstellengelände an der Stuttgarter Straße, im Bereich der Bundesstraße 10, in Richtung Ortsmitte Vaihingen an der Enz fuhr. Die Beamten wollten den noch unbekannten Fahrzeugführer anhalten und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Nachdem sie dem BMW-Fahrer Anhaltesignale gaben, beschleunigte dieser sein Fahrzeug stark. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Nachdem der Unbekannte in den Tulpenweg geflüchtet war, kollidierte er am Ender der Sackgasse mit einer Steinmauer. Hierdurch entstand am BMW ein Sachschaden von rund 10.000 Euro, der Schaden an der Steinmauer wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Anschließend flüchtete der Unbekannte zu Fuß in Richtung Ziegelgartenstraße. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung nach dem Unbekannten konnte dieser nicht mehr festgestellt werden. Es soll sich um einen rund 175 Zentimeter großen Mann von schlanker Statur gehandelt haben. Er trug dunkle längere Haare und einen dunklen Bart. Er war mit einer schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen, einer dunklen Jacke und hellen Turnschuhen bekleidet. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die am BMW montierten Kennzeichen als gestohlen gemeldet sind und das Fahrzeug selbst seit Monatsbeginn außer Betrieb gesetzt wurde. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 0711 6869-0 sowie E-Mail-Adresse stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

