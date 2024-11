Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zwei Personen nach Küchenbrand leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Die Feuerwehr rückte am Mittwoch (27.11.2024) in die Riedstraße in Bietigheim-Bissingen aus, nachdem dort gegen 12.00 Uhr eine Rauchentwicklung in einem Wohnhaus gemeldet worden war. Mutmaßlich aus Unachtsamkeit war Essen auf dem Herd in einer der Wohnungen in Brand geraten und die Flammen griffen auf die Dunstabzugshaube über. Einer 80-jährigen Anwohnerin gelang es, das Feuer mit einem nassen Handtuch zu ersticken. Sie und ihr 88 Jahre alter Ehemann verließen daraufhin das Gebäude. Beide wurden leicht verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

