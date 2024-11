Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: vier schwer verletzte Personen nach Unfall auf der L 1136

Ludwigsburg (ots)

Aus noch unbekannter Ursache ereignete sich am Mittwochvormittag (27.11.2024) gegen 11.15 Uhr auf der Landesstraße 1136 zwischen Leonberg und dem Stadtteil Höfingen ein schwerer Unfall. Ein 88 Jahre alter BMW-Lenker, der gemeinsam mit einer 81-jährigen Beifahrerin von Höfingen in Richtung Leonberg unterwegs war, geriet kurz vor Leonberg auf die Gegenspur. In der Folge stieß der BMW mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammen, in dem ein 75-jähriger Fahrer und eine 77 Jahre alte Beifahrerin saßen. Alle vier Personen wurden schwer verletzt. Während der 75-Jährige von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste, wurden die übrigen Verletzten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und den Aufräum- und Reinigungsarbeiten musste die L 1136 komplett gesperrt werden. Derzeit dauern die Reinigungsarbeiten noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell