Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Brand eines Holzstapels - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Personen entzündeten am Dienstag (26.11.2024) ein Lagerfeuer aus Holzresten im Gewann Weiler (westlich des Pulverdinger Holz), zwischen Enzweihingen und Hochdorf, in Vaihingen an der Enz. Mutmaßlich durch Funkenflug des Lagerfeuers, welches auf einem Wiesengrundstück entzündet wurde, gerieten zunächst eine nahegelegene Bepflanzung und anschließend ein rund fünf Meter entfernter Holzstapel in Brand. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den brennenden Holzstapel schnell löschen, die Bepflanzung kokelte beim Eintreffen der Einsatzkräfte lediglich nur noch schwach. Es entstand ein Sachschaden von rund 450 Euro. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0 oder E-Mail vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

