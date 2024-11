Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Zeugen zu Verkehrsunfall in der Franckstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit rund 7.000 Euro Sachschaden, der sich am Dienstag (26.11.2024) gegen 15:15 Uhr in der Franckstraße in Vaihingen an der Enz ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein bislang noch unbekannter Fahrzeuglenker eines Gespanns, bestehend aus einem Pkw und einem Anhänger, befuhr die Franckstraße in Richtung Kleinglattbach. Auf Höhe einer dortigen Tankstelle verlor der Fahrzeuglenker von der Ladefläche seines Anhängers einen 60 Liter Sack Rindenmulch, welcher mittig auf die Fahrbahn fiel. Eine 55-jährige Mercedes-Lenker, die unmittelbar hinter dem Gespann fuhr, erkannte dies rechtzeitig und konnte durch eine Vollbremsung ihr Fahrzeug abbremsen. Auch ein 28-jähriger VW-Fahrer konnte hinter dem Mercedes noch rechtzeitig bremsen. Eine dahinterfahrende 71-jährige Mercedes-Lenkerin erkannte dies jedoch zu spät und fuhr dem VW des 28-Jährigen auf. Durch die Kollision wurde der VW auf den Mercedes der 55-Jährigen aufgeschoben. Hierbei erlitten die 71-Jährige und der 28-Jährige leichte Verletzungen. Der unbekannte Fahrzeuglenker verließ nach dem Verkehrsunfall unerlaubt den Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Ermittlungen zu diesem dauern derzeit an. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz sucht Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können und bittet diese sich unter Tel. 07042 941-0 oder E-Mail vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de zu melden.

