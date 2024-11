Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Eberdingen (K1694): Frontalzusammenstoß mit zwei Verletzten

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagabend gegen 18:00 Uhr kam es auf der Kreisstraße 1694 zwischen Nussdorf (Eberdingen) und Riet (Vaihingen/Enz) zu einem Fontalzusammenstoß zwischen zwei PKW. Die 22-jährige Fahrerin eines Opel Corsa fuhr von Riet kommend in Richtung Nussdorf und überholte einen vor ihr fahrenden Ford Focus. Während des Überholvorgangs kam es dann auf der Gegenfahrspur zu einem Frontalzusammenstoß zwischen dem Opel und einem entgegenkommenden Skoda Octavia. Der Skoda wurde durch die Kollision in den Grünstreifen neben der Fahrbahn abgewiesen und kam dort zum Stehen, während der Opel in Fahrtrichtung gesehen links in ein Feld geschleudert wurde. Die Fahrerin des Opel und die 33-jährige Fahrerin des Skoda wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser. Im Skoda saß noch ein 3-jähriges Kind, welches nach jetzigem Stand nur einen Schock erlitten hat. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr Fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 25.000 Euro. Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde gesperrt. Neben der Polizei, waren auch Kräfte der Feuerwehr sowie zwei Rettungswagen vor Ort.

