Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße

Ludwigsburg (ots)

Eine leichtverletzte Person, zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und eine beschädigte Hausfassade sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag (25.11.2024) gegen 15:50 Uhr in der Bahnhofstraße in Asperg zugetragen hat. Ein 52-jähriger Toyota-Lenker befuhr die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Bahnhof. Zeitgleich befuhr ein 34-jähriger BMW-Lenker die Augustenstraße und bog in die Bahnhofstraße ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des 52-Jährigen. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der Toyota abgewiesen und prallte gegen die Hausfassade eines Wohnhauses in der Bahnhofstraße. Durch den Verkehrsunfall erlitt der 52-Jährige leichte Verletzungen, er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe an den beiden Fahrzeugen wird auf rund 14.000 Euro geschätzt, der Schaden an der Hausfassade auf rund 1.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell