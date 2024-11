Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Drei Tatverdächtige nach Einbruch in Herrenberg in Haft

Ludwigsburg (ots)

Vier Männer im Alter von 22, 23, 26 und 31 Jahren stehen im Verdacht, für einen Einbruch in der Nacht zum Dienstag, 19.11.2024 verantwortlich zu sein (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5912687). Die vier sollen gemeinschaftlich einen mehrere Hundert Kilo schweren Tresor aus einem Firmengebäude in der Straße "Plapphalde" in Herrenberg gestohlen haben.

Auf einen Zeugenhinweis hin kam die Polizei den Tatverdächtigen auf die Spur. Die vier konnten am Abend des 20.11.2024 vorläufig festgenommen werden, als sie im Begriff waren, den entwendeten Tresor in einer Lagerhalle in Herrenberg gewaltsam zu öffnen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurden die vier Tatverdächtigen am 21.11.2024 einer Haftrichterin am Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl wegen Bandendiebstahls gegen den 22-, den 26- und den 31-Jährigen und wies die drei Männer in eine Justizvollzugsanstalt ein. Der 23-Jährige wurde gegen Auflagen auf freien Fuß entlassen.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hinsichtlich einer möglichen Beteiligung der vier Männer an weiteren Diebstahlstaten dauern derzeit noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell