Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 28-Jähriger am Bahnhof beraubt

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt wegen eines Raubes gegen mehrere noch unbekannte Täter, die am Sonntag (24.11.2024) gegen 06.00 Uhr einen 28 Jahre alten Mann am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen beraubt haben sollen. Der 28-Jährige habe im Bereich des Busbahnhofs auf seinen Bus gewartet, als er von einer etwa zehnköpfigen Personengruppe angesprochen worden sei. Die jungen Männer hätten den 28-Jährigen nach Zigaretten und Kleingeld gefragt, worauf dieser die Bitten erfüllte. Unvermittelt habe dann ein Mann aus der Gruppe den 28-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Als ihm hierauf sein Geldbeutel aus der Hosentasche gefallen sei, habe ihm die Gruppe diesen geraubt. Letztlich habe ihn einer der Männer bewusstlos geschlagen. Der Täter, der die ersten Schläge ins Gesicht ausgeführt habe, sei zwischen 20 und 25 Jahren alt und etwa 175 cm groß gewesen. Er wurde als schlank beschrieben und trug eine graue Sweat-Jacke mit Kapuze, eine Jeans und eine schwarze Wollmütze sowie einen Schal, der als Maskierung genutzt worden sein soll. Der 28-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Zeugen, die am Sonntagmorgen Verdächtiges am Bahnhof beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de, zu melden.

