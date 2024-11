Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: 16-jähriger Motorradfahrer ohne Führerschein in Unfall verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Wegen gleich mehrerer Straftaten ermittelt das Polizeirevier Ditzingen gegen einen 16-Jährigen, der am Sonntagabend (24.11.2024) gegen 20.00 Uhr in der Stuttgarter Straße in Münchingen in einen Unfall verwickelt war. Gemäß den derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen war der Jugendliche mit einem noch unbekannten Sozius unterwegs. Zunächst befuhren sie die Stuttgarter Straße vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit vom Marktplatz kommend und wendete dann auf Höhe eines Discounters im Bereich einer Bushaltestelle. Im Anschluss an das Wendemanöver fuhren sie wahrscheinlich wieder mit überhöhter Geschwindigkeit zurück. Aus bislang unbekannter Ursache verlor der 16-Jährige schließlich die Kontrolle über die Yamaha, kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen den erhöhten Bordstein. In der Folge überfuhr er den Gehweg und prallte gegen ein Holzgestell eines Einkaufmarkts gegenüber einer Bäckerei. Der 16-Jährige und sein Sozius machten sich hierauf davon. Im Rahmen einer eingeleiteten polizeilichen Fahndung konnte der Jugendliche mit dem unfallbeschädigten Motorrad fahrend in der Nähe seiner Wohnanschrift festgestellt und kontrolliert werden. Er ist weder im Besitz einer Fahrerlaubnis noch hätte er das Motorrad, das seiner Mutter gehört, in Gebrauch nehmen dürfen. Ein Drogenvortest ergab des Weiteren, dass er vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Aufgrund dessen musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf rund 4.500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

