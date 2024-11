Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ingersheim-Kleiningersheim: Unbekannte stehlen Hühner

Ludwigsburg (ots)

Auf insgesamt sechs Hennen samt Futter und Zubehör hatten es noch unbekannte Personen am Wochenende in Ingersheim abgesehen. Zwischen Samstag, 23.11.2024, 20:00 Uhr und Sonntag, 24.11.2024, 11:45 Uhr brachen die Unbekannten zwei Vorhängeschlösser an einem Gartentor und einem Hühnerstall auf und entwendeten die Tiere und das genannte Zubehör im Gesamtwert von knapp 300 Euro. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 50 Euro geschätzt. Der Tatort befindet sich auf einem Gartengrundstück zwischen Kleiningersheim und Hessigheim, an einem befestigten Feldweg parallel zur Kreisstraße 1618 gelegen. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de.

