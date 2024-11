Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Einbruch in Metzgerei in der Gustav-Rau-Straße

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich in der Nacht von Samstag, 23.11.2024 auf Sonntag, 24.11.2024 drangen noch unbekannte Personen gewaltsam in die Verkaufsräume einer Metzgerei in der Gustav-Rau-Straße in Bietigheim-Bissingen ein. Die Unbekannten durchsuchten die Räume, durchwühlten mehrere Schränke und entkamen mit Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro. Ein möglicher Zusammenhang mit einem Einbruch in eine Metzgereifiliale in Möglingen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5911928) ist unter anderem Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07042 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

