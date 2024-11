Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Unbekannte brechen in Metzgerei ein

Ludwigsburg (ots)

Einen vierstelligen Bargeldbetrag erbeuteten noch unbekannte Täter, als sie zwischen Samstag (16.11.2024), 13.30 Uhr und Montag (18.11.2024), 6.00 Uhr in eine Metzgerei in der Hindenburgstraße in Möglingen einbrachen. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Geschäftsräumlichkeiten und hebelten dort Schubladen und Schränke auf. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Der Polizeiposten Asperg hat die Ermittlungen übernommen und nimmt unter der Tel. 07141 150017-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.

